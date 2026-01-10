Día de la Defensa demostró coraje del pueblo camagüeyano (+ Fotos)

Camagüey, 10 ene (ACN) El Día Nacional de la Defensa en Camagüey demostró hoy el coraje de un pueblo capaz de pelear ante las amenazas del imperio norteamericano, afirmó Walter Simón Noris, presidente del Consejo de Defensa Provincial.

Durante la jornada de preparación insistió en la importancia de actualizar las plantillas, así como el sistema de aviso, recorridos, itinerarios y el mantenimiento de la red de puestos de dirección.

La zona de defensa, añadió, desempeña un papel esencial por lo que recalcó la necesidad de mantener esa estructura completa, organizada y funcionando en medio de la compleja situación que enfrenta el país.

Por su parte, Jorge Enrique Sutil Sarabia, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, explicó que como parte de las acciones se revisaron las tareas del grupo Económico y Social, y de sus diferentes subgrupos en un escenario de guerra no convencional y lucha contra la invasión del enemigo.

Al recorrer la zona de defensa 12, en el municipio de Camagüey, las máximas autoridades de ese órgano de mando apreciaron un ejercicio práctico de extinción de incendio y protección de trabajadores ante un bombardeo.

En esa zona de defensa se realizaron, además, otros ejercicios prácticos que incluyeron acciones sanitarias, elaboración de alimentos y abasto de agua a la población.

De igual manera, una formación especial de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) S.A demostró su capacidad para desarrollar las diferentes misiones que permitan garantizar las comunicaciones y la protección de los medios.

También en el Área de Instrucción Municipal, integrantes de los Consejos de Defensa Provincial, Municipal y de Defensa de Zona, así como las brigadas de producción y defensa, empresas, formaciones especiales y unidades permanentes de la Región Militar realizaron ejercicios prácticos en las áreas de tropas especiales, ingeniería y explosivos, defensa antiaérea, artillería, empleo de los drones, entre otras, según precisó el coronel Andrés Rodríguez Vargas, jefe de Preparación Combativa de la Región Militar Camagüey.

Al concluir el Día Nacional de la Defensa, los camagüeyanos reafirmaron su disposición combativa, resistencia y unidad, como principales fortalezas para frenar cualquier agresión imperial.