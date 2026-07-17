Destaca Morales Ojeda compromiso en Pinar del Río por el 26 de Julio

La Habana, 17 jul /ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, resaltó hoy la preparación de la provincia de Pinar del Río del Día de la Rebeldía Nacional.

Según reseña radio Guamá en su sitio web, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ponderó también el compromiso de sus habitantes con la conmemoración.

Es en un contexto muy complejo pero entre todos, con la unidad y cohesión que nos caracteriza, seguiremos resistiendo y buscando soluciones a cada uno de los problemas que enfrentamos hoy, teniendo más claro que nunca el concepto de Revolución, expresó Morales Ojeda.

En ese sentido y sobre las acciones de reanimación que se realizan por estos días, el dirigente cubano recalcó que lo más importante es que lo que se haga perdure. Se trata de un esfuerzo decisivo en pocos días, pero bien hecho, dijo.

La jornada de trabajo en la occidental provincia cubana incluirá actividades políticas y culturales que reafirman la tradición histórica de la región en la defensa de la Revolución.

Pinar del Río acogerá el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, tras ser reconocida como una sede digna del 26 de Julio.