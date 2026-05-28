Destaca Fiscalía General objetivos de medidas cautelares en proceso penal

ACN | Fiscalía General de la República de Cuba en Facebook

La Habana, 28 may (ACN) La Fiscalía General de la República destacó este miércoles desde su perfil en la red social Facebook las normas institucionales sobre medidas cautelares en el proceso penal para responder dudas e inquietudes recientes de la población.

La entidad informó que entre las interrogantes más recurrentes en abril estuvieron las relacionadas con las medidas cautelares que se imponen durante el proceso penal, según lo establecido en la Ley del Proceso Penal.

En su sección Cultura Jurídica, la Fiscalía explicó que dichas medidas tienen como objetivos asegurar la presencia del imputado en las diferentes etapas, evitar la continuidad de la conducta presuntamente delictiva y preservar los medios probatorios.

También buscan impedir la transferencia o desaparición de bienes, garantizar la ejecución de disposiciones patrimoniales de las resoluciones judiciales y proteger a la víctima, especialmente en casos de violencia de género.

La institución anunció que continuará ofreciendo respuestas a las dudas de la población en próximas publicaciones y recordó que las normas pueden descargarse en su sitio web oficial.