Desmonta viceministro del Minrex ataques de EE.UU. sobre Fidel y Cuba 

La Habana, 15 ago (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, desmontó este viernes desde sus redes sociales las falsas declaraciones y ataques del secretario de Estado estadounidense y de funcionarios de su gobierno contra la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El diplomático afirmó desde la red social Facebook que la historia recordará al líder cubano por su contribución a la paz y la solidaridad internacional, en contraste con quienes intentan desacreditar su legado.

“Contrario a Marco Rubio y su gobierno, la historia recordará a Fidel Castro por su inmensa contribución como líder extraordinario de un pueblo patriótico, rebelde y solidario”, escribió en su perfil.

Fernández de Cossío subrayó que Fidel Castro influyó para bien en la vida de millones de personas de sectores desfavorecidos del Tercer Mundo...“de contribuir a la paz, no de provocar la guerra; de ayudar a combatir el apartheid, no tratar de salvarlo; de denunciar con firmeza los crímenes contra el pueblo palestino, no de ser cómplice de ellos”, expresó.

El viceministro recordó que Fidel también se opuso al racismo, la discriminación y la explotación, y...“de haber levantado los sentimientos de soberanía, independencia, unidad e integración de América Latina y el Caribe, no de intentar someter a la humillación, el tutelaje y la corrupción a los pueblos de la región”, señaló.

En su mensaje, destacó además que Fidel soñó con...“la posibilidad de un mundo mejor y luchar para lograrlo, en vez de declarar la superioridad ilegítima de EE.UU. sobre el resto del mundo e intentar imponerla”, escribió.

Hoy, en otro post reciente desde la red social X, el viceministro expresó: "Carente de justificación para mantener la agresión despiadada contra Cuba, el gobierno de EE.UU. continúa mintiendo oficialmente a su propio pueblo. La vocera saliente de la Casa Blanca habla de "carteles de la droga en alerta" que ella y su gobierno saben que no existen".