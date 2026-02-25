Desde la fe, mantienen condena al asedio de Estados Unidos a Cuba

La Habana, 25 feb (ACN) La comunidad religiosa en Cuba y el mundo se articula en solidaridad con la mayor de las Antillas ante la persecución energética impuesta por el gobierno de Estados Unidos, una política que ha sido calificada de inmoral por múltiples organizaciones de creyentes.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias Joel Ortega Doipico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, señaló que las iglesias cubanas están respondiendo ante esta situación, que supone una agudización del cerco sostenido por más de seis décadas, para coordinar respuestas en las comunidades y el nivel local en función de apoyar a las personas más vulnerables sobre todo las familias, los ancianos y los niños.

Destacó que se ha generado un gran movimiento de rechazo a lo largo y ancho del mundo, en iglesias de todos los continentes donde han tenido lugar expresiones de solidaridad, incluidas declaraciones del Consejo Mundial de Iglesias y de la Alianza Conjunta de las Iglesias que abordan está situación.

Esto, apuntó, es una expresión del espíritu de solidaridad que despierta el tema entre las iglesias a nivel mundial y de denuncia también a toda las violaciones al derecho internacional y a las normas básicas de la convivencia y el humanismo.

Recalcó que es este asunto es algo que va más allá de lo pensado que pudiera ocurrir, de todo lo legal y es una inmoralidad total, ante lo cual hay una movilización grande del pueblo creyente cubano en función de mostrar solidaridad, amor, compartir lo que se tiene.

Nos movemos a partir del amor, a partir de la confraternidad entre las personas y uniendo las manos y el corazón, para que los pocos recursos disponibles lleguen a los lugares donde más se necesitan, con un enfoque dirigido totalmente hacia la cuestión humanitaria, añadió.

Subrayó que se están apoyando en mucho trabajo del voluntariado, personas de buena voluntad y también en buscar estrategias para la articulación y priorizar sobre todo la unidad entre varias instituciones en una misma dirección de aliviar las penurias de los más desfavorecidos.

A los compatriotas, expresó que el mensaje siempre de esperanza, que el amor es la victoria última sobre todas las cosas, que la justicia y la verdad tendrán siempre la última palabra.

Estamos seguros que con unidad, que con solidaridad puede haber esperanza, que en la historia de Cuba hemos tenido momentos muy difíciles pero de una u otra forma se ha superado, por tanto, la convicción de que esta será una vez más en que juntos podremos vencer estas barreras, estos obstáculos y que la verdad, la justicia, el amor y la esperanza, partiendo desde la base de la fe, podrán salir adelante, concluyó.