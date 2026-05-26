Denunció Cuba en la ONU pretensiones de EE. UU. de una agresión militar

La Habana, 26 may (ACN) Los intentos del imperialismo estadounidense por legitimar una acción militar contra Cuba fueron denunciados hoy por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, en su intervención ante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

Desde Nueva York, donde tiene lugar la reunión dedicada a temas de paz y seguridad internacionales, defensa del sistema multilateral y fortalecimiento de los principios de la Carta de la ONU, el Canciller de la nación caribeña advirtió la posición de quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional adoptada por la administración norteamericana, en franca violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional humanitario, y sus amenazas contra el orden interno y soberanía del archipiélago.

Rodríguez Parrilla enfatizó además que la instrucción de cargos penales contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, constituye un acto moralmente infame, ilegalmente arbitrario en varios aspectos y que desconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa, lo que indican en esto la búsqueda de un pretexto para justificar una acción militar ilegal contra el país y su población.

El jefe de la diplomacia cubana condenó el abuso de la jurisdicción de las cortes estadounidenses por la manipulación del lugar del derribo de los aviones de la organización terrorista Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el espacio aéreo y marítimo cubano, tras reiteradas incursiones previas, en incumplimiento de la propia legalidad estadounidense que contó, no obstante, con la impunidad y complicidad por parte de autoridades de Washington.

Catalogó en estas acciones una decisión políticamente motivada, fraudulenta y dirigida a engañar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros, 30 años después de aquellos acontecimientos, con el vil propósito de sumar su apoyo en una aventura militar contra Cuba para conseguir el objetivo confeso de un cambio de régimen.

Manifestó además que el cerco energético que Estados Unidos aplica a la isla equivale por sus efectos a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población a condiciones que amenazan su integridad y existencia, y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil de cuatro a 9,2 por cada mil nacidos vivos o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85 a un 65 por ciento (%).

Una agresión militar provocaría un baño de sangre; morirían miles de cubanos defendiendo la Patria y valores y razones sagradas, y perecerían también jóvenes estadounidenses sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista, neofascista, de dominación, saqueo y conquista, lamentó Rodríguez Parrilla.

Se dirigió en especial a los ciudadanos estadounidenses, especialmente a sus jóvenes, para apelar a sus valores humanos, sus sentimientos pacifistas y nobles pedir que busquen la verdad, no permitir que se les engañe y manipule por una camarilla elitista, corrompida y poderosa de Miami no representativa del pueblo estadounidense ni de los cubanos residentes en este país quienes se oponen mayoritariamente a la barbarie de la guerra y del bloqueo energético.

El Canciller cubano valoró asimismo de altamente oportuno el liderazgo de la República Popular China desde el Consejo de Seguridad en defensa de la paz y la seguridad internacionales, la observancia del Derecho Internacional, la preservación, fortalecimiento y reforma apropiada de la organización.

Durante su estancia en Nueva York, Rodríguez Parrilla sostendrá también reuniones diplomáticas de alto nivel con funcionarios y representantes de otros países.

En un momento de crecientes amenazas, sanciones y presiones contra los pueblos soberanos, Cuba lleva nuevamente su voz al escenario multilateral para defender el Derecho Internacional, la paz y la soberanía de las naciones.