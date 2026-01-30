Denuncian los CDR escalada agresiva del gobierno de EE.UU.

La Habana, 30 ene (ACN) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) denunciaron la escalada agresiva de la política de la administración estadounidense contra Cuba, tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

La disposición impone aranceles a los países que suministren petróleo a la Isla e incrementa las restricciones al derecho de los ciudadanos estadounidenses de visitar Cuba, medidas que la organización calificó como parte de la estrategia imperialista para justificar acciones hostiles bajo el pretexto de “defender” los derechos humanos.

El Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR recordó que Cuba es reconocida internacionalmente por su respeto a los derechos humanos y subrayó que el pueblo alcanzó el poder el 1ro. de enero de 1959, liderado por Fidel Castro, manteniéndose firme en sus principios de soberanía incluso en los momentos de mayor hostilidad de Estados Unidos.

Los CDR rechazaron esta “nueva” política, la cual no es otra que la expresión exacerbada del cerco económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas, y reiteraron su apoyo al diálogo y la cooperación bilateral, pero sin aceptar condiciones que comprometan la soberanía y libertad conquistadas.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar defendiendo las conquistas alcanzadas y respaldar desde cada barrio la máxima fidelista: ¡El pueblo de Cuba vencerá!