Denuncia Morales Ojeda persistente hostilidad de EE.UU. hacia Cuba

La Habana, 18 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, denunció hoy desde su perfil en la red social Facebook la persistente hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba.

Morales Ojeda afirmó que las declaraciones de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reflejan una verdad ineludible: la hostilidad de Estados Unidos.

Estas declaraciones, incluidas las amenazas militares explícitas o implícitas, constituyen una violación del derecho internacional, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, agregó.

El dirigente recordó que la historia demuestra que Cuba jamás representó una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos, y que su conducta internacional ha sido consistente con la solidaridad, el respeto a la autodeterminación y la no intervención.

Señaló que informes de agencias de inteligencia estadounidenses ratificaron la ausencia de intenciones agresivas por parte de la nación caribeña.

Morales Ojeda subrayó que cualquier intento de justificar una acción bélica contra Cuba carecería de base fáctica y jurídica, y equivaldría a una agresión unilateral contraria a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

En su mensaje, calificó de "cínico e inadmisible" considerar como amenaza la capacidad defensiva de un país bloqueado y agredido, y sostuvo que la paz regional no se preserva desarmando a las víctimas potenciales, sino desmontando las causas reales de la tensión: las políticas de dominación y la agresividad permanente de la potencia hegemónica.