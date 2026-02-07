Dedica universidad actividad científica a centenario de Fidel 

Holguín, 7 feb (ACN) La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (UCMHo) dedica varios eventos de su actividad científica a perpetuar el legado del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, en el año de su centenario.

A partir de iniciativas como las Ferias de Innovación convocadas en la casa de altos estudios se promueve la gestión de gobierno basada en desarrollo innovador y el cierre de ciclo de las investigaciones para llevarlas a su aplicación práctica.

Yanexy Pérez González, jefa del departamento de Ciencia y Tecnología de la UCMHo, indicó a la ACN que actualmente se trabaja en fomentar investigaciones y contribuir al mantenimiento de los servicios básicos, donde es necesario aplicar la inventiva para garantizar una atención de calidad en medio de la crisis económica.

Ante la falta de equipamientos y piezas de repuesto se desarrollan programas encaminados a ofrecer soluciones tecnológicas y aprovechar los recursos existentes, resaltó la especialista.

Entre las líneas temáticas fundamentales figuran estudios para perfeccionar los protocolos de atención de enfermería, el programa materno infantil y la medicina natural y tradicional, una de las alternativas para tratar enfermedades crónicas ante el déficit de medicamentos.

Pérez González destacó que la UCMHo incide también en la preparación óptima de los profesionales y el trabajo con la reserva científica con el fin de incrementar el número de graduados de doctores en ciencias.

La universidad médica holguinera es una de las de mayor matrícula en Cuba, con más de tres mil alumnos, y organiza diversas actividades en ocasión del centenario de Fidel, entre ellas eventos, charlas, conversatorios, visitas a lugares históricos e inserción de los estudiantes en programas priorizados como la producción de alimentos.

Fidel Castro fue un abogado y político cubano, nacido el 13 de agosto de 1926 y fallecido el 25 de noviembre de 2016, considerado una de las figuras más trascendentales del siglo XX por sus aportes a la ciencia, la economía, la biotecnología, la salud y el desarrollo social no solo del país sino también de varias naciones del mundo.