Debates enriquecen nueva Ley de Administración Central del Estado

La Habana, 30 jul (ACN) La aprobación hoy de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) suscitó un debate integral entre los diputados al máximo órgano legislativo para el perfeccionamiento de esa estructura.

A propósito de la creación de una nueva institución: el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, la diputada Ailyn Justiz se refirió a las preocupaciones de la población, expresadas en redes sociales, con respecto a la fragmentación de atribuciones de los temas referidos al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Justiz resaltó la presencia en la normativa de puntos referidos a las redes de vigilancia meteorológica, climatológica e hidrológica, así como los sistemas de alerta temprana, como una de las fortalezas de la mayor de las Antillas en cuanto al monitoreo, gestión y protección de la población ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Al respecto, la diputada Inés María Chapman Waugh se refirió a la labor del grupo de trabajo encargado del redimensionamiento de estas estructuras y detalló que como parte del estudio se realizó un diagnóstico con adecuaciones en función de priorizar en la modificación la eficiencia del organismo, la respuesta del país a los efectos del cambio climático y encauzar el desarrollo sostenible.

Chapman Waugh explicó que se encontraron deficiencias y problemáticas que fundamentaban la fusión de atribuciones debido a la duplicidad de esfuerzos y su adecuación a las condiciones actuales, donde ciertos roles se duplicaban o triplicaban con una carga adicional de tramitación que repercute en la población.

La vice primera ministra señaló el acierto de tratar en un solo organismo la triada de medio ambiente, hábitat y recursos hidráulicos, los que supone la base del desarrollo sostenible, y agregó que el estudio demostró que, de igual manera, 21 países del mundo tienen estructuras similares en su funcionamiento estatal, aunque con diferentes nombres.

El diputado José Ramón Machado Ventura expresó su particular preocupación con respecto a la labor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que, en el futuro, conforme a las transformaciones económicas y sociales y las perspectivas actuales del país, tendrá un contenido de trabajo que se incrementará considerablemente con el redimensionamiento de los actores económicos y las formas de gestión.

En esta línea, el Comandante del Ejército Rebelde advirtió el enfoque asistencial que tienen hoy las políticas públicas y sociales que atienden las situaciones de vulnerabilidad en la sociedad y defendió la necesidad de realizar un esfuerzo por el estudio de las condiciones que provocan estas condiciones y como encaminarlas desde la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas y problemáticas sociales de la actualidad.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, enfatizó, al momento de la aprobación del cuerpo legal, la importancia de establecer una comisión de estilo para atender ciertos detalles de la redacción de la normativa, expresados en el intercambio, y reforzar las acciones comunicativas para dar a conocer a la población el alcance y calado de esta nueva disposición de la estructura de la Administración Central del Estado.