Cuba siempre podrá contar con sus jóvenes, afirmó diputado

La Habana, 29 jul (ACN) En momentos donde se enfrentan los efectos del acoso imperialista, Cuba puede contar con los jóvenes para defender la soberanía y continuar la construcción del socialismo, expresó hoy Danhiz Díaz Pereira, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, el joven diputado señaló la voluntad de las nuevas generaciones de seguir aportando soluciones para la transformación y desarrollo del país desde sus centros de estudios y de trabajo.

Puntualizó que ante la feroz guerra mediática que se ejecuta desde la Casa Blanca contra la mayor de las Antillas, la juventud tiene un peso importante en la búsqueda de nuevas formas de comunicar la realidad cubana, teniendo en cuenta las intenciones de los dueños del espacio digital.

Subrayó que existen asuntos internos que reorganizar como nación, pero no se puede negar que existe una amenaza real, que intenta cada día hacer más difícil la vida de la población cubana e incriminar a un gobierno que busca alternativas para combatir las adversidades.

A pesar del escenario complejo actual, el país no abandona el principio de impulsar nuevas estrategias de desarrollo con la participación del talento nacional y con recursos propios, destacó.

Reconoció que las nuevas transformaciones económicas y sociales son una oportunidad para seguir construyendo el futuro de una nación donde todo lo que se hace es pensando en el pueblo.

Ninguna presión externa impedirá que Cuba continúe con su proceso sociopolítico, basado en la solidaridad, el sentido humanista y la unidad, manifestó.