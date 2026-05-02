Cuba se compromete a seguir siendo un sitio de esperanza en el Caribe

La Habana, 2 may (ACN) El pueblo cubano se compromete a seguir siendo un sitio de esperanza en el Caribe, para todos los que piensan que el mundo tiene que ser mejor, no desmayaremos, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, en las conclusiones del Evento Internacional de Solidaridad con Cuba, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

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La verdadera fuerza de la nación reside en su pueblo, en su gente y en los trabajadores que construyen un futuro digno, esa fuerza en Cuba se multiplica gracias también a la solidaridad y este es el momento de lucha global contra el egoísmo, por la resistencia, la creatividad y la dignidad, dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Comentó Díaz-Canel de los programas de desarrollo que se llevan a cabo, la transformación de la matriz energética, la aspiración a alcanzar la soberanía alimentaria con la utilización de la ciencia, la técnica y la innovación.

Ante la compleja situación que vive el país, cada una de las medidas que se tengan que aplicar tienen que observar primero a quien pueden afectar para evitar desigualdades, explicó y alegó que esa manera de actuar es lo que defiende Cuba.

Díaz-Canel argumentó que seguirá siendo la nación caribeña justa, con espacios y posibilidades para todos, seguirá brindando solidaridad, apoyando las causas justas del mundo como la lucha del pueblo Palestino, la revolución bolivariana, la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa y la del pueblo Sarahuí, entre otras.

Este encuentro es la movilización de la opinión pública en una circunstancia como esta, sobre todo por la contribución que puedan hacer los presentes de persuadir y extender la verdad sobre Cuba en momentos muy feroces, de manipulación y también ante el peligro de una agresión, expresó el mandatario.