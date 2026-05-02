Para una agresión militar contra Cuba no existe razón válida

La Habana, 2 may (ACN) Cuba no es una amenaza inusual para Estados Unidos, no existe una razón válida para una agresión militar contra la Isla, dijo hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, al concluir el Encuentro Internacional de Solidaridad, en el Palacio de Convenciones, de esta capital.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba destacó la importancia de la solidaridad, la gratitud y el reconocimiento hacia quienes muestran valentía y decisión al apoyar las causas justas, especialmente en contextos difíciles como el de Cuba.

Resaltó Díaz-Canel a Cuba como mediador en la región, fue desde la Isla que se declaró a América Latina y el Caribe como zona de paz, fue escogida Cuba para el histórico encuentro del Vaticano y la Iglesia Ortodoxa Rusa, este país es pacífico, y se necesitan modelos sociales basados en la justicia y la humanidad, subrayó.

Recordó que este primero de mayo se vivió una jornada histórica, más del 80 por ciento de la población activa mayor de 16 años firmó por la paz y contra la guerra, más de cinco millones de cubanos marcharon por todo el país por la soberanía y en contra de la guerra, ese no es estado fallido que tratan de hacer ver, afirmó el Presidente.

Los jóvenes fueron al desfile como parte de su pueblo, salieron a defender la Revolución como juventud del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, a pesar de la situación económica compleja que presenta el país a causa del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Se refirió a la manipulación, tergiversación que busca que los pueblos rompan con sus raíces, con su identidad, con su cultura, por eso atacan la cultura y la historia del pueblo cubano, y es una guerra también mediática de redes digitales y de medios de comunicación para resaltar valores supremacistas, la xenofobia, para asesinar reputaciones, refirió Díaz-Canel.