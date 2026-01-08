Cuando llegó la libertad a La Habana

La Habana, 8 ene (ACN) Con el mismo simbolismo de cada 8 de enero, este jueves los jóvenes caravanistas, como símbolo de una continuidad que no se detiene, recorrieron las calles que pisaron los rebeldes triunfantes en 1959 hasta llegar al entonces campamento de Columbia, hoy Ciudad Escolar Libertad.

El aniversario 67 de la caravana adquiere una connotación especial al celebrarse este año el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, así como constituyó también homenaje a los 32 cubanos caídos en combate por la defensa de Venezuela.

De manera especial asistieron a la cita la General de Brigada Delsa Esther “Teté” Puebla Viltre, Heroína de la República de Cuba, y un grupo de combatientes de la Revolución cubana.

Raúl Alejandro Palmero, Primer Secretario del Comité Provincial de la UJC en La Habana, destacó que los cubanos somos y seremos gente de paz, pero quienes nos amenazan no nos conocen. Aquí, por encima de las dificultades y situaciones puntuales esta la Patria y con eso no se juega.

“Incluso por encima de posturas ideológicas somos la sangre y el ímpetu de los 32 héroes que cayeron en desigual pero furiosa batalla cumpliendo un deber internacionalista, defendiendo la soberanía latinoamericana y en solidaridad con la tierra de Bolívar”, subrayó.

Por su parte, Yaquelin Sánchez, subdirectora general de Educación en la capital, afirmó que rememorar la Caravana nos recuerda que la libertad cuesta muy cara y solo los pueblos que aman sus raíces, que defienden sus costumbres, que se levantan con dignidad, pueden conquistarla”.

La maestra, quien cumplió una misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, subrayó que: “hoy, frente al imperialismo respondemos con el amor a nuestra tierra, con la unidad de los pueblos que no se rinden”.

Se encontraban presentes José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en la capital, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana.