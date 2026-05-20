Convocan a jornada patriótica este viernes en La Habana

La Habana, 20 may (ACN) La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), además de otras instituciones estudiantiles y juveniles, convocan a la participación masiva en la Tribuna Antimperialista José Martí este viernes 22 de mayo.

Según informó Mebys Estévez Echeverría, primera secretaria de la UJC desde su perfil en la red social Facebook, la cita tendrá lugar a las 7:30 a.m. en la capital, como parte de una jornada patriótica y de unidad revolucionaria, en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario.

El acto condenará la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, según informan las organizaciones convocantes.

La actividad se inscribe en el contexto de las celebraciones por el aniversario 95 del General de Ejército Raúl Castro, ocasión en la que el pueblo reafirmará su voluntad de defender la Revolución frente a amenazas, bloqueo, cerco energético y acusaciones infundadas.

La Tribuna Antimperialista José Martí ha sido escenario de múltiples concentraciones en defensa de la soberanía nacional y constituye un símbolo de resistencia frente a las agresiones externas.