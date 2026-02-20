Constató Esteban Lazo producción agropecuaria en La Habana

La Habana, 20 feb (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, recorrió áreas productivas de varios municipios de La Habana para evaluar resultados locales en la producción agropecuaria, acompañado por autoridades provinciales y municipales, informó la ANPP desde su web institucional.

La visita se enmarcó en las precisiones del XI Pleno del Comité Central del Partido y el Programa de Gobierno, que priorizan la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento territorial frente al actual contexto nacional y la nueva escalada de agresiones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

En Arroyo Naranjo, Lazo examinó el proyecto de casas de cultivo protegido Las Guásimas, donde se producen tomate y pepino en 18 instalaciones, como diputado electo por ese municipio, destacó los avances logrados mediante el intercalamiento de cultivos y la recuperación de capacidades productivas.

El recorrido incluyó el intercambio con productores y autoridades locales, quienes expusieron iniciativas para aprovechar reservas y potencialidades en función de incrementar la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, y Reynol García, vicegobernador provincial, acompañaron la jornada junto a dirigentes municipales.

Las experiencias constatadas forman parte de los compromisos asumidos por los territorios para fortalecer la agricultura desde el ámbito local, con impacto directo en la disponibilidad de alimentos para la población.