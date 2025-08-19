Consejo del Gobierno en La Habana evalúa variados temas

ACN | Foto: Tomada de la Página en Facebook del Gobierno de La Habana

La Habana, 19 ago (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, encabezó un Consejo Extraordinario del Gobierno de La Habana en el cual se evaluaron temas vinculados al próximo curso escolar, las actividades del verano y los servicios básicos en la capital, según informó el Canal Habana.

Para el período lectivo 2025-2026, La Habana contará con cerca de 274 mil estudiantes en unas mil 170 instituciones educativas, con el reto de completar la cobertura docente en los municipios El Cerro, La Lisa, Boyeros, 10 de Octubre y Guanabacoa.

Las autoridades territoriales valoraron estrategias para garantizar las plantillas, en particular en Secundaria Básica y Preuniversitario, niveles con mayores carencias de maestros.

Durante la reunión se informó que las actividades estivales priorizaron el disfrute familiar y la participación comunitaria en la organización.

Respecto al abasto de agua, se describió un escenario complejo, aunque se prevé mayor estabilidad con acciones como la reparación de tramos en la conductora de Cuenca Sur y en La Lisa, trabajos en la fuente de El Gato y la instalación de siete nuevos equipos en las principales fuentes de abasto.

La recogida de desechos sólidos fue señalada como un problema pendiente por el deterioro de la disponibilidad técnica, debido a la carencia de partes y piezas para la reposición de equipos de saneamiento.

Entre los territorios con mayores dificultades en la limpieza urbana se encuentran Centro Habana, Marianao, Cerro, Arroyo Naranjo, Habana del Este y Guanabacoa.

El Consejo concluyó con la orientación de continuar evaluando soluciones en cada municipio para mejorar los servicios básicos de la ciudad.