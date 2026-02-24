Conmemoran en Santiago de Cuba aniversario 131 de la Guerra Necesaria

Santiago de Cuba, 24 feb (ACN) Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba se depositó ante la cripta que guarda los restos del Héroe Nacional José Martí en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en ocasión de conmemorarse hoy el aniversario 131 del reinicio de las luchas por la independencia, aquella que el Apóstol llamó la Guerra Necesaria.

El tributo deviene homenaje a Martí por su condición de principal impulsor y organizador de la contienda independentista, iniciada aquel 24 de febrero de 1895 con la firma de la Orden de Alzamiento en Manzanillo, y localidades del oriente y el occidente cubano.

La ceremonia fue presidida por Niurka Bell Calzado, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC); Waldi González Peinado, vicegobernador; y el General de Brigada Luis Prieto Lazo, jefe de la Región Militar Santiago de Cuba.

Además, participaron una representación de las organizaciones políticas y de masas, así como trabajadores e invitados de diferentes sectores de la sociedad.

Los asistentes también colocaron flores ante la tumba de Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes, Madre y Padre de la patria, respectivamente, y ante la piedra que guarda las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

De igual forma, Beatriz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del PCC, y Manuel Falcón, gobernador, encabezaron el tributo en Baire, localidad del actual municipio de Contramaestre, donde se lanzó el famoso grito de Independencia o Muerte!

Allí, junto a pobladores de esa localidad y en peregrinación hasta el cementerio se colocaron ofrendas florales ante las tumbas del Mayor General Jesús Rabí, el Mayor General Florencio Salcedo, el Coronel Juan Joaquín Urbina y el General Saturnino Lora, patriotas con una sobresaliente trayectoria en las luchas por la independencia.

Lo acontecido ese domingo 24 de febrero de 1895 en la valla de gallos de Baire, con Saturnino Lora al frente, se conoce como el inicio de la Guerra del 95, aunque, de igual forma, fueron muchos y significativos los levantamientos desarrollados en otros puntos del archipiélago.