Condenan en Holguín agresión militar contra Venezuela (+ Fotos)

Holguín, 10 ene (ACN) Para Eisi Infante Pérez, doctora del programa Barrio Adentro en Venezuela, los herederos de Bolívar y Chávez enfrentan la amenaza del imperio yanqui, pero el pueblo venezolano no caerá de rodillas, y desde Cuba la solidaridad es más fuerte que cualquier agresión.

En el acto celebrado hoy en la Avenida de los Libertadores, frente al monumento a Simón Bolívar, el Libertador de América, en la ciudad de Holguín, en apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ratificó el reclamo de la paz en la región latinoamericana y la condena a la injerencia imperialista en el Caribe.

La doctora señaló que, desde la memoria en los caminos por los cerros de Caracas y las profundidades de la Amazonía, con el espíritu de cooperación de aquella misión, primera de muchas, se asumió un juramento de amor y un compromiso de llevar salud, esperanza y dignidad a los más humildes, y hoy ese espíritu de hermandad permanece vivo e inquebrantable.

Infante Pérez agregó que Venezuela es faro de resistencia, ejemplo de lucha, y que su pueblo seguirá adelante con la fuerza de Chávez, con la certeza de que la historia está de su lado y que los holguineros de batas blancas estarán siempre con ellos, listos para servir a la patria grande.

En la declaración de apoyo se exigió el regreso del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores a su país, cuyo secuestro ejecutado por el gobierno de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026 constituye un acto de violación de los derechos y la soberanía de las naciones.

Durante la proclama de libertad y justicia se rindió homenaje a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía de la República hermana, entre ellos siete holguineros.

En el acto estuvieron presentes Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia; Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín; organizaciones de masas y estudiantiles; la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana; las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.