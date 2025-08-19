Condecoran a Vice Primera Ministra con Distinción 23 de Agosto 

La Habana, 19 ago (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro de la República, impuso hoy la Distinción 23 de Agosto a Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, en un acto efectuado en el Palacio de la Revolución, sede del Gobierno, por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

“Convencidos de que la mujer, como dijera #Fidel, es una revolución dentro de la revolución, celebramos hoy el acto por el aniversario 65 de la @FMC_Cuba en el Palacio de la Revolución, sitio donde permanece intacto el legado de Vilma y de Celia”, publicó Marrero Cruz en su perfil de X.

En la celebración, presidida también por Teresa Amarelle Boué, integrante del Buró Político y secretaria general de la Federación, otras seis mujeres recibieron el Sello Conmemorativo Aniversario 65 de la FMC.

“Condecoramos, de manera especial, a la vice primera ministra, @InesMChapman, con la distinción 23 de Agosto, y 6 compañeras recibieron el Sello Conmemorativo Aniversario 65 de la FMC. ¡Felicidades a todas las mujeres que logran, con su participación, que la obra sea invencible!, añadió el Primer Ministro en la misma red social.

El próximo 23 de agosto, la FMC arribará al aniversario 65 de su fundación, en igual fecha de 1960.