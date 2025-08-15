Condecora Presidente de la República a diplomáticos cubanos

La Habana, 15 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, condecoró hoy a varios diplomáticos cubanos por su méritos y compromiso con la Patria.

Según un hilo de mensajes publicado por Presidencia de Cuba en la red social X, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de la Revolución, el mandatario cubano otorgó la Medalla "Jesús Menéndez" al destacado diplomático Carlos Rafael Zamora Rodríguez, en reconocimiento a sus extraordinarios méritos laborales y su compromiso con la nación.

Este galardón resalta la dedicación y el esfuerzo de Zamora Rodríguez en el ámbito diplomático, consolidando su legado en la historia reciente de Cuba, precisa uno de los tuits.

⚕️| A propuesta del Ministerio de Salud Pública, le fue conferida la Medalla “Cruz Roja Cubana” en reconocimiento a la actitud destacada, poniendo en riesgo su vida, en la operación de traslado a #Cuba de los cubanos varados en Haití, al compañero Joel Concepción Laffita. pic.twitter.com/yEEh5sieov — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) August 15, 2025

Durante el acto, también se entregaron otras distinciones significativas entre las que destacaron a propuesta del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a Luis Mariano Fernández Rodríguez e Hilda Cecilia Realín Díaz con la Medalla de Combatiente Internacionalista de Segunda Clase, por su valiosa contribución en la defensa de los principios internacionales que rigen la política exterior cubana.

Asimismo, se resalta que el Ministerio de Salud Pública otorgó la Medalla “Cruz Roja Cubana” a Joel Concepción Laffita, reconocimiento debido a su destacada actitud y valentía al participar en la operación de traslado de cubanos varados en Haití, poniendo en riesgo su propia vida para garantizar el regreso seguro de sus compatriotas.