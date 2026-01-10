Concluyen trabajos tras avería en Termoeléctrica de Nuevitas

Camagüey, 10 ene (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre del municipio de Nuevitas, ubicada a unos 75 kilómetros al nordeste de esta ciudad, prevé incorporar hoy a la generación nacional la unidad cinco, tras concluir las acciones de reparación en el cambio de un rodamiento de un calentador de aire regenerativo de la caldera, que provocó su salida del sistema.

Esas faenas ya están en el momento final, tienen previsto comenzar a arrancar la máquina después del mediodía, y así devolver la carga que poseía al detener su funcionamiento, entre 55 y 57 megavatios (MW), manifestó a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la planta.

Personal de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), especializado en este tipo de tareas, ejecutó la reparación que siempre se aprovecha para corregir algunos problemas acumulados durante la operación del bloque.

La CTE de Nuevitas mantiene en línea con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la unidad seis, la cual entrega 73 MW de manera limitada, pues presenta una avería en una bomba de agua de mar, cuya solución se prepara a través del aseguramiento de recursos e insumos necesarios en el taller de maquinado de la empresa, dijo Maceira Esteva.

El aumento de la generación este sábado desde la CTE 10 de Octubre, representa un aporte favorable en medio de limitaciones en el SEN, que para el horario pico de la noche anunció un déficit de mil 675 MW, ante una producción general de electricidad estimada en mil 605 MW.

La situación se hace más difícil, a partir de estar fuera de servicio por combustible 96 centrales de generación distribuida, con 882 MW y 150 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de mil 032 MW, según indica en el parte de la jornada la Unión Nacional Eléctrica.