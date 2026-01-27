Con la luz de las antorchas, fidelidad a Martí  (+Fotos)

Matanzas, 27 ene (ACN) Somos ejemplo del juramento de fidelidad a Martí y visibilizamos hoy la fortaleza de nuestra generación, sentenció la joven Wendy Pérez Fraguela, participante en la Marcha de las Antorchas en esta ciudad.

Como protagonistas del nuevo momento histórico ratificamos que el antiimperialismo martiano y fidelista es un principio irrenunciable de la juventud cubana, enfatizó la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Universidad de Matanzas.

A lo largo de la calle de Milanés transitaron ciudadanos de generaciones diversas, entre ellos, las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Matanzas, para reeditar una tradición que surgió en el año del centenario del natalicio del más universal de los cubanos y se mantiene vital en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Vine a caminar junto a mis compañeros para sentir el latir colectivo y demostrar que estamos listos para construir el futuro, enfatizó la joven que con su marcha también rindió tributo a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber durante el zarpazo imperialista del 3 de enero en Venezuela.

Yordahin Vera Almeida, presidente del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia, resaltó el compromiso de las nuevas generaciones con el ideario del más universal de los cubanos, y aseguró que honrarán con acciones el sentido de justicia y el humanismo del Maestro.

En la noche fría la marcha luminosa desde el parque René Fraga hasta La Vigía, plaza fundacional de la urbe de ríos y puentes, devino una vez más testimonio del respeto de un pueblo a sus ideales, a las convicciones martianas y a la herencia histórica que inspira y une.