Con Fidel en el alma ¿quién nos puede parar?, opina una doctora

Matanzas, 30 ene (ACN) A Fidel lo tenemos como alma; si nos enfrentamos diariamente a los que nos amenazan desde el ojo por ojo, no vale, enfrentémonos desde el alma a ver quién nos puede parar, comentó Lázara Edenia Perdomo O´Farrill, doctora pendiente a las presiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Tras la firma, por Donald Trump, de una Orden Ejecutiva que establece sanciones a países que suministren petróleo a Cuba, bajo el pretexto de una supuesta “emergencia nacional”, afloran las denuncias sobre el intento de ejercer chantaje y coerción para arrastrar a otros países a la política de bloqueo económico, financiero y comercial a la isla.

En este tiempo me alegra la fortaleza que tenemos los cubanos y el conocimiento heredado de tantos maestros, debemos seguir regalando amor, añadió la integrante de la Red de Educadoras y Educadores Populares Libélulas de Matanzas.

No hay miedo, porque desde que nacimos como Revolución nos han querido doblegar pero realmente lo que quieren es utilizar la llave para dominar más a la América del Sur porque les interesa el petróleo, enfatizó la especialista en Medicina Natural y Tradicional.

Atenta a los sucesos, cuando miro lo ocurrido en enero en Venezuela no veo el asesinato de 32 cubanos, yo veo el Vietnam que le pusieron los cubanos allí; yo no veo un secuestro de un presidente, yo veo la luz que metieron en los Estados Unidos, opinó la máster en Bioenergía en la Atención Primaria de Salud.

La vida se defiende desde el corazón, desde el amor, hemos sido enseñados para eso -sostiene Edenia convencida-, muchos pueden pensar que nos van a quitar pero ¿quién quita el amor?, es difícil que lo logren, pueden intentarlo, que sean osados, aquí estamos.