Comunicadores en Holguín rechazan bloqueo contra Cuba

Holguín, 25 feb (ACN) Trabajadores del sector de las comunicaciones en Holguín condenaron los instrumentos de presión del gobierno de Estados Unidos contra la isla y ratificaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, en el festejo provincial por el día del gremio.

La celebración, con sede en la filial del Grupo Empresarial Correos de Cuba, fue propicia este martes para que representantes de varias entidades de la esfera expresaran su rechazo a la escalada hostil de la administración norteamericana, cuya última disposición declaró a la nación caribeña una amenaza para su seguridad.

Idalmis Serrano Gómez, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, destacó que la jornada, coincidente con el aniversario 130 del histórico Grito de Baire, convocaba a la firmeza y a la convicción de que la dignidad de un país no era negociable.

Ante la ilegalidad de la nueva medida, la cual se sumaba al conjunto de órdenes injerencistas impuestas a lo largo de 67 años y sus consecuencias para el pueblo cubano, con el fin de una asfixia económica y moral, la respuesta debía ser la denuncia oportuna y el fortalecimiento de la unidad como forma de sortear los desafíos actuales, afirmó.

Además resaltó el protagonismo de la clase obrera en la salvaguarda de la justicia y la igualdad, principios que regían el curso de acción del proletariado holguinero.

Yoandri Zaldívar Caballero, director de la entidad sede, resaltó la importancia histórica de quienes se desempeñaban en el gremio para mantener informada a la población en difíciles circunstancias, los cuales merecían la honra.

El próximo primero de marzo, el servicio postal, custodio de la larga tradición del sector en el país, arribará a 270 años de historia, marcados por la entrega de hombres y mujeres con el propósito de servir, remarcó.

Serrano Gómez informó que la CTC en la provincia desarrollaba un programa de actividades dirigidas a repudiar estos hechos, que incluía matutinos especiales y mítines en los colectivos laborales encaminados a divulgar la naturaleza de tales políticas.

La Empresa de Correos en Holguín fue reconocida como una de las mejores instituciones de su tipo en la provincia por sus resultados en la consolidación del comercio electrónico y el avance en el proceso de informatización de la sociedad.

El Día del Trabajador de las Comunicaciones, la Electrónica y la Informática se celebra en Cuba cada 24 de febrero en homenaje a la primera transmisión oficial de Radio Rebelde desde la Sierra Maestra en 1958, emisora fundada por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, y el Comandante Ernesto Che Guevara.