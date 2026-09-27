Ciudades de Matanzas y Collegno estrechan vínculos de amistad (+Fotos)

Matanzas, 27 sep (ACN) Con el encuentro entre autoridades de gobierno y la entrega de un donativo de insumos médicos, la italiana ciudad de Collegno, ubicada en la periferia de la provincia de Torino, reafirmó hoy su intención de reforzar los vínculos de amistad con Matanzas, los cuales se remontan a la última década del siglo XX.

En la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de esta urbe, Enrico Manfredi, presidente del Consiglio Comunale de Collegno, explicó que a raíz de la visita a Cuba de una caravana de solidaridad, integrada por representantes de diversas fuerzas políticas y organizaciones italianas, se dio a la tarea también de revitalizar el Pacto de Amistad entre Collegno y Matanzas, que data del 4 de octubre de 1997.

Cuba y Matanzas siempre han estado presentes en nuestro municipio, desde 1979 se rinde homenaje a Ernesto Che Guevara y, en las décadas más recientes, ambas demarcaciones han mantenido un apoyo mutuo en sectores de la economía y la sociedad, así como los ámbitos jurídico, cultural y deportivo, expresó Manfredi en presencia de Daylín B. Alfonso Mora, presidenta de la AMPP.

Acotó el representante italiano que en los tiempos actuales las principales muestras de respaldo a la nación caribeña se expresan en la constante lucha por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla y la ayuda económica en el sector electroenergético, a través de la instalación de paneles solares en instituciones sociales como hospitales y centros educativos, entre otros.

Durante en el encuentro en que participaron, además, Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIA) y Teresa Rubio Pérez, delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) se entregó un donativo con 20 kilogramos de medicamentos e insumos, cuyo destino principal será el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño y los dos hogares de niños sin cuidado parental.

Alfonso Mora, en nombre de las autoridades y el pueblo de Matanzas, agradeció el gesto y resaltó que "vale más hoy en que muchos recursos de esta índole escasean por el efecto devastador del cerco económico".

La visita de la representación italiana a Matanzas concluyó con un recorrido por enclaves de interés histórico y cultural como el Museo Farmacéutico, Monumento Nacional y emblema del patrimonio científico y cultural cubano por conservar una botica francesa de finales del siglo XIX.