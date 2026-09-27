Informan sobre estado de Pedrito Calvo tras accidente cerebrovascular

La Habana, 27 sep (ACN) El Instituto Cubano de la Música informó hoy que el reconocido artista Pedro Aniceto Calvo Rojas, conocido popularmente como Pedrito Calvo, sufrió un accidente cerebrovascular el pasado viernes 25 de septiembre mientras viajaba desde Cuba con destino a Colombia, durante una escala de tránsito en Panamá.

Según la nota oficial difundida por la institución, el artista recibió atención médica en una clínica de la ciudad de Panamá y en estos momentos se encuentra de alta médica y en proceso de recuperación.

El Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música han mantenido, desde el primer momento, un seguimiento sistemático al estado de salud del músico, en comunicación con sus familiares y en coordinación con los compañeros de la Embajada de Cuba en Panamá, quienes se han ocupado de facilitar las gestiones pertinentes y brindar todo el apoyo y las atenciones al artista.

La institución precisó que se mantendrá informado al pueblo sobre la evolución del estado de salud de Pedrito Calvo a través de sus canales oficiales.

Pedrito Calvo es uno de los cantantes más populares de la música cubana, reconocido por su larga trayectoria como vocalista de la orquesta Los Van Van, agrupación con la que alcanzó fama nacional e internacional.

Su carisma y voz inconfundible lo han convertido en una figura querida por el público cubano y por los seguidores de la música popular bailable en todo el mundo.