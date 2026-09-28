Celebró La Habana aniversario 66 de los CDR

La Habana, 28 sep (ACN) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en esta capital ratificaron este último fin de semana su compromiso de continuar las ideas y enseñanzas del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio.

Según precisó el periódico Tribuna de La Habana, el acto provincial por el aniversario 66 de la creación de la organización, tuvo lugar en la zona 108 del Consejo Popular La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, presidido por Marydé Fernández López, jefa de la Oficina de Atención a la UJC y las organizaciones de masas; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana; Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR; Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la ciudad, y Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR.

Durante la ceremonia, cederistas destacados recibieron la medalla Por la defensa de la patria y la unidad del barrio, así como la distinción 28 de Septiembre.

El Premio del Barrio fue otorgado al colectivo Proyecto Campeón de Cuba, del municipio de Arroyo Naranjo, y a la Empresa Constructora de Obras Marítimas, de Regla.

Por el cumplimiento de las tareas cederistas, La Habana Vieja recibió un reconocimiento especial, Boyeros fue distinguido como cumplidor, Diez de Octubre como destacado y Arroyo Naranjo resultó Vanguardia Nacional.

Instituciones como la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Policía Nacional Revolucionaria, la Empresa de Obras Marítimas y el Consejo Electoral Provincial entregaron reconocimientos a la Dirección Provincial de los CDR.

En las palabras centrales, Rodríguez Martínez transmitió la felicitación de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, diputado por Arroyo Naranjo, quien destacó la vigencia de la histórica noche del 28 de septiembre de 1960.

El dirigente subrayó que los cederistas continúan en pie de lucha en defensa de las conquistas de la Revolución, denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y las amenazas de agresión militar.

Señaló que La Habana celebra este aniversario con una organización fortalecida y comprometida con la labor en los barrios.

El acto concluyó con un llamado a mantener la unidad y el entusiasmo que caracterizaron la fundación de los CDR, en presencia de fundadores, dirigentes de los 15 municipios habaneros y una representación de la población.