Celebrará Agricultura Urbana aniversario 38 en Pinar del Río

La Habana, 26 dic (ACN) El Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar celebrará este sábado en Pinar del Río el acto nacional por el aniversario 38 de su creación, iniciativa impulsada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que ha consolidado su papel en la producción de alimentos y el autoabastecimiento comunitario, informó el periódico Granma.

La Delegación Provincial de la Agricultura en Pinar del Río informó que el programa abarca 1 244 estructuras productivas y un total de 1 278 hectáreas, distribuidas entre organopónicos, parcelas tecnificadas, huertos intensivos, semiprotegidos y casas de cultivo rústicas.

En 2025 se promedió 10,2 kilogramos de producciones por metro cuadrado, cifra que confirma la validez del modelo aun en medio de limitaciones materiales, según declaró Lérida María Sánchez Díaz, jefa del departamento encargado del programa en Vueltabajo.

La funcionaria precisó que al cierre de diciembre se incorporaron 5 000 patios familiares, con lo cual se alcanzó un total de 65 000, contribuyendo al autoabastecimiento de las familias pinareñas y las comunidades.

El huracán Ian en 2022 destruyó más de 8 000 canteros en organopónicos y cultivos semiprotegidos de la provincia, pero en poco más de un mes se retomaron las cosechas de hortalizas como lechuga, acelga, espinaca y cebollino, lo que evidenció la capacidad de recuperación del programa.

Miguel Espinosa Correa, administrador del organopónico Ingeniería No. 1, en el reparto Hermanos Cruz de la capital provincial, destacó que la autonomía de las estructuras productivas permitió resolver problemas de riego y adquirir equipos mediante mipymes, lo que fortaleció la gestión local.

Proyectos de colaboración internacional aportaron sistemas de riego con paneles solares, semillas y equipos para la elaboración de conservas y condimentos, además de un triciclo para la comercialización en comunidades cercanas, según datos de la Delegación Provincial de la Agricultura.

Con estas acciones, se iniciaron producciones de condimentos secos y plantas medicinales deshidratadas, ampliando las ofertas a la población y diversificando la producción.

A 38 años de su creación, la Agricultura Urbana enfrenta el reto de superar sus propios resultados y responder a la creciente demanda de la población, consolidándose como alternativa estratégica para la seguridad alimentaria del país.