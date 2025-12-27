Celebra Villa Clara aniversario 67 del triunfo de la Revolución (+ Fotos)

Santa Clara, 27 dic (ACN) Una representación del pueblo villaclareño festejó este sábado el advenimiento del aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana en el municipio de Placetas, sede de las actividades centrales en esta central geografía.

En el parque Rafael Casallas de la localidad y como parte de las festividades, se evaluaron los avances de los indicadores productivos y sociales de un año que concluye y se presentaron los retos para el trabajo en 2026.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del órgano político en Villa Clara, explicó que 2025 volvió a ser un año inmensamente retador para las cubanas y cubanos, pero que en predios villaclareños también se conjugó el valor, el amor y los deseos de seguir adelante, una máxima de Fidel que constituye orgullo y fe inquebrantable en la victoria para los hijos de esta tierra.

En ese sentido dijo que el territorio está concentrado en el Programa de trabajo Villa Clara con Todos, por lo que tuvieron lugar acciones de reparación y mantenimiento, muchas de ellas, prácticamente capital, en los hospitales provinciales del territorio, con marcado énfasis en los psiquiátricos, en el Centro Médico Psicopedagógico y en el infantil José Luis Miranda.

Expuso que el Programa Imagen, trajo colores a instituciones y empresas, a carreteras y avenidas, cambió el rostro del emblemático Parque Vidal y del boulevard santaclareño, una urbe que se embellece todos los días, y hoy más que nunca, apuesta por la higiene comunal de su calles y el entorno, e igualmente por el rescate de servicios muy necesarios para sus habitantes, destacando las ofertas del comercio y la gastronomía.

Sobre la icónica Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara y todo el Complejo Escultórico que inmortaliza el legado del Guerrillero de América, comentó que también vivió un detallado proceso de conservación.

Este próximo año comenzará con una motivación especial: 2026 será el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, conmemoración que nos encontrará, como él querría, luchando, recordando sus palabras en esta tierra: «Villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos», concluyó.

Natasha Padilla Aparicio, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Placetas, declaró a la ACN que el fortalecimiento de las labores de embellecimiento, limpieza y organización en la ciudad —concebido dentro del proyecto—, unido a los resultados económicos, permitieron a la conocida como la Villa de los Laureles ser la sede provincial del acto por el triunfo de la Revolución cubana.

Exhibir una ciudad más limpia, enfatizó, no significa dejar de trabajar por embellecerla aún más, pues solo se ha cumplido con una etapa importante, que constituirá la base de los nuevos retos del 2026 y en los que la premisa será laborar sin descanso.

Precisó que el municipio también muestra avances en proyectos sociales, como el mejoramiento de la calidad de los servicios del Sistema de Atención a la Familia y en el programa de donaciones de sangre.

Villa Clara trabaja en la revitalización de la producción de asfalto, igualmente ha impactado en importantes vías de interés nacional y local, entre ellas, céntricas arterias de la capital provincialel.

También impacta el cambio de matriz; en el sector privado en el territorio cuenta con 51 actores que han implementado fuentes renovables, mientras el sector residencial registra más de 30 clientes con generadores fotovoltaicos instalados, esfuerzos que, de conjunto con las entidades estatales, permitirán cerrar el año 2025 con una capacidad total instalada en Villa Clara superior a los cinco mil kilovatios pico.