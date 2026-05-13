Celebra Guantánamo aniversario 45 del Campismo Popular

Haila Chacón Rodríguez | Foto de Lorenzo Crespo Silveira y del Facebook de la Empresa de Campismo

Guantanánamo, 13 may (ACN) La Empresa de Campismo Popular Guantánamo prepara la celebración del aniversario 45 de la creación de esas instalaciones, fundadas el 16 de mayo de 1981 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como lugares de recreación para las familias.

Surey Tamayo Vinent, especialista en Promoción y Comunicación de la institución, informó que se desarrollan actividades en saludo a la fecha como la promoción por los diferentes medios de prensa de la provincia, intercambios con forma de gestión no estatal, ferias agropecuarias en las distancias instalaciones, así como también su embellecimiento y reparación.

Mencionó además que se realizó el concurso Campismo en Revolución, y se realizará la premiación en el acto provincial el 16 de mayo en Playitas de Cajobabo, sede de las festividades, por los resultados de esta instalación en el 2025 y una de las más importantes para el disfrute de la población.

Guantanánamo dispone de cuatro campismos populares; Playitas de Cajobabo y Yacabo Abajo, en el municipio de Imías y Duaba y Yunque de Baracoa, en la Primada de Cuba, con una planta habitacional de 495 habitaciones disponibles durante todo el año como opción recreativa de las familias, señaló Tamayo Vinent.

Abundó que trabajan para asumir la etapa estival en los próximos meses y mantener la calidad del servicio, con las ofertas gastronómicas, hospedaje y recreación.

Uno de los principales retos es la transportación, puesto que el déficit de combustible dificulta el traslado de los campistas por lo cual se realizan alternativas como la vinculación con mipymes y transporte particular, explicó la especialista.

El festejo está dedicado al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a los jóvenes que dieron vida al proyecto, bajo el lema Naturaleza en Revolución.