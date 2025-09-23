Cederistas habaneros ratificarán unidad y compromiso

La Habana, 23 sep (ACN) El Acto Provincial por el aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se efectuará mañana miércoles 24 en el municipio de Diez de Octubre, reconocido como Vanguardia Nacional en las tareas de la organización.

La cita, convocada por Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR en la capital desde su perfil en la red social Facebook, reunirá a cientos de cederistas en la calle Lagueruela, entre 4ta y 5ta a las 7:00 p.m., en el Consejo Popular Acosta, donde se reafirmará el compromiso ciudadano con la defensa de la Revolución y el trabajo comunitario.

Durante el encuentro se destacará la trayectoria de la organización, fundada el 28 de septiembre de 1960 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y se entregarán reconocimientos a fundadores y cederistas destacados por su labor en la vigilancia revolucionaria y la solidaridad barrial.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, declaró recientemente que la organización mantiene como esencia la participación activa de los vecinos en la solución de los problemas de cada cuadra y la defensa de la tranquilidad ciudadana.

La celebración incluirá presentaciones culturales, convocatorias a donaciones voluntarias de sangre y actividades comunitarias, en correspondencia con la misión de los CDR de promover la disciplina social y la unidad en los barrios.

Fundados en medio de amenazas y actos de sabotaje contra la naciente Revolución, los CDR han evolucionado hacia tareas sociales, sanitarias y comunitarias, como la recogida de materias primas, la limpieza de calles y la promoción de la cultura, sin abandonar su misión de garantizar la seguridad en cada barrio.