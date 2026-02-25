Campaña en Holguín involucra a jóvenes contra consumo de drogas

Holguín, 25 feb (ACN) La campaña de bien público “Para no caer” recorre escuelas y comunidades de Holguín como una iniciativa dirigida a combatir el consumo de drogas en los jóvenes y concientizar sobre sus efectos negativos, mediante vínculos con la música y la cultura.

Auspiciada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) en conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, la iniciativa, para conectar con la juventud, se desarrolla de forma simultánea en centros culturales de todas las provincias donde tiene representación la entidad.

Liset Será Rodríguez, comunicadora de la Egrem en Holguín, explicó a la ACN que la estrategia utiliza el arte como puente capaz de crear debates y reflexiones respecto al tema de las drogas, sobre todo en las nuevas generaciones.

Acotó que en el territorio incluía el Instituto Preuniversitario Enrique José Varona y se extenderá a todas las escuelas de este tipo de enseñanza en la ciudad cabecera y a los centros culturales de comunidades del municipio de Gibara, entre ellas Velasco.

La especialista comentó además que los intercambios iniciaban con la presentación del video musical del grupo Buena Fe, que da nombre a la campaña y tiene como protagonistas a los propios jóvenes, creando un punto de partida con los estudiantes, quienes se sentían cercanos al tópico y encontraban un espacio de reflexión más amigable.

Buscamos concientizar mediante testimonios reales y las voces de los adolescentes habaneros que entregaron su historia al videoclip de ‘Para no caer’ con la intención de transmitir su propio aprendizaje y así honrar su valentía, declaró.

Será Rodríguez argumentó que el inicio de esta campaña en todo el país reafirmaba el compromiso de la empresa y el sector cultural cubano con la juventud y la sociedad, utilizando la fuerza del arte como vehículo de transformación.

La Egrem, casa discográfica más antigua de Cuba, ha recogido en sus más de seis décadas lo más representativo de la Isla en materia musical, abarcando en su catálogo artistas a estrellas del Buena Vista Social Club y Los Van Van.