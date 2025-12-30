Cambio de matriz energética beneficia a 57 mil holguineros

Holguín, 30 dic (ACN) El cambio de matriz energética en el sector de los recursos hidráulicos beneficia a más de 57 mil holguineros, como parte de los programas de uso de fuentes renovables en Cuba.

Este proyecto incluye la instalación de bombas que funcionan con energía solar en comunidades aisladas, vulnerables y de difícil acceso, destacó a la ACN Juan Mario Echavarría Hernández, delegado provincial de esta rama.

Indicó que se implementa en 11 de los 14 municipios del territorio oriental y permite mejorar la accesibilidad al servicio independientemente de la generación eléctrica, lo cual contribuye a reducir los ciclos y a conectar nuevos clientes a los sistemas.

El funcionario señaló que se favorecen localidades tradicionalmente afectadas por la sequía, donde se estudia además la factibilidad para la perforación de nuevos pozos.

En esta primera etapa se prevé llegar a 120 sistemas con el cambio de matriz energética, de los cuales funcionan ya 117 y quedan tres pendientes por el completamiento de los equipos, puntualizó Echavarría Hernández.

Durante el 2025 el sector priorizó la vitalidad de los sistemas de abasto a la cabecera provincial, la reparación de conductoras y la recuperación de más de 200 bombeos afectados tras el paso del huracán Melissa.

Cuba cuenta hasta el 2030 con una estrategia para ampliar el uso de potenciales renovables de energía en todas las esferas de la sociedad, con el objetivo de reducir el empleo de combustibles fósiles y aumentar el aprovechamiento de fuentes limpias.

Entre los avances de Holguín sobresale la instalación de más de 500 paneles donados por Canadá en el municipio de Moa, y calentadores solares en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, además del uso de estas fuentes para la producción de alimentos.