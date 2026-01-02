Cálido recibimiento en Bayamo a la Caravana de la Libertad

Bayamo, 2 ene (ACN) Con vivas a Fidel, Raúl y la Revolución, y banderas cubanas y del 26 de Julio, fueron recibidos hoy aquí los jóvenes que reeditan el recorrido de la Caravana de la Libertad, hace 67 años.

Lea también: Pueblo santiaguero reedita Caravana de la Libertad

Vestidos de verde olivo, noveles soldados, estudiantes y trabajadores de diferentes sectores productivos y de prestación de servicios, montados en potentes camiones, recorrieron la Plaza de la Revolución, primera creada en Cuba.

Junto a ellos estaban el teniente coronel Rafael Corrales Urquiza y el capitán Juan Estrada Viamonte, quienes integraban la tropa que encabezada por el Comandante en Jefe entró a esta ciudad, hoy capital de la provincia de Granma, el 2 de enero de 1959.

En una tribuna colocada debajo del balcón del ayuntamiento desde el cual el líder de la Revolución triunfante dirigió la palabra a miles de personas, Daiteré de los Ángeles Cabrales Acosta, en representación de la juventud granmense, reiteró el compromiso de su generación de defender las conquistas del pueblo cubano.

Por su parte, Michel Santiesteban Hernández, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Bayamo, ratificó la postura de los pobladores de luchar y avanzar.

Cumplamos con honor nuestro compromiso histórico de defender la Revolución y el socialismo y de ser dignos herederos del presente y el futuro de nuestra patria, enfatizó.

Como parte de la celebración, Yudelkis Ortiz Barceló y Yaritza Jerez Cabrera, máximas dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), respectivamente, en Granma, entregaron carnés a nuevos militantes.

Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, también estuvo presente en la reedición del paso de la Caravana, la cual continuará su recorrido hasta llegar a La Habana el día 8 de enero.