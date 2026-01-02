Pueblo santiaguero reedita Caravana de la Libertad

Santiago de Cuba, 2 ene (ACN) Como hace 67 años, al amanecer de este 2 de enero, partió la Caravana de la Libertad desde Santiago de Cuba hacia La Habana, reeditada por la juventud.

El recorrido tuvo como punto de partida en la Ciudad Héroe la Avenida de los Libertadores, frente a los muros del otrora cuartel Moncada, donde comenzó, hace 73 años, el 26 de julio de 1953, la última etapa de lucha por la independencia nacional.

Según Yesenia Acuña, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, la caravana es símbolo perenne del triunfo popular y de la unidad de un pueblo que tras siglo de lucha y 67 años de Revolución ininterrumpidos sigue marchando con el mismo ímpetu.

Señaló que el espíritu de combate y resistencia se ha materializado en la respuesta firme y organizada de las nuevas generaciones ante la adversidad, como lo demostraron los miembros de la Brigada Juvenil Centenario tras el paso del huracán Melissa, desplegados en las zonas más afectadas del territorio indómito para trabajar en la recuperación de los servicios vitales.

La juventud cubana, afirmó, fiel a su tradición de vanguardia estará siempre en la primera linea de combate.

Denunció las continuas agresiones e injerencias del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos soberanos, expresados hoy en las provocadoras acciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra el pueblo de Venezuela, cuya integridad y derecho a la autodeterminación defendemos con firmeza.

El legado de Fidel Castro es un programa de acción que vive en el protagonismo de los jóvenes, garantizando que el proceso revolucionario cubano continúe su marcha victoriosa, expresó.

En el simbólico sitio, frente a la fortaleza militar convertida en la Ciudad Escolar 26 de Julio, jóvenes santiagueros, en representación de diferentes sectores, recibieron el carnet de militantes de la UJC y del PCC.

A la conmemoración, asistieron Beatriz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Manuel Falcón, gobernador; y otros representantes de las organizaciones políticas y de masas.

Como aquel histórico 2 de enero de 1959, el pueblo y las calles de Santiago de Cuba vieron pasar sobre los vehículos a las victoriosas fuerzas, con las banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, hoy en manos de quienes constituyen el presente y futuro de la nación.