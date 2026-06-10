Atesora gran patrimonio fotográfico termoeléctrica de Cienfuegos  

Cienfuegos, 10 jun (ACN) La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, considerada la más estable de Cuba, atesora un gran patrimonio fotográfico, que constituye memoria viva de la historia de esa planta y del propio Sistema Electroenergético Nacional.

En ocasión de celebrarse cada nueve de junio el Día Internacional de los Archivos, -y que desde el 2019 se le dedica una jornada al reconocimiento de esa labor relevante-, se pudo constatar cómo una industria de producción continua dedica espacio y recursos a salvaguardar materiales gráficos y escritos valiosos para la posteridad.

Maxlenin Rodríguez Jiménez, especialista en Comunicación de esa entidad, informó a la Agencia Cubana de Noticias que ese cúmulo de fotografías deviene testimonio para conservar los logros, desafíos y la dedicación de quienes en estos más de 40 años formaron parte del crecimiento de esa empresa.

Abundó que en la planta cienfueguera, “cada fotografía captura momentos significativos: la evolución tecnológica de las unidades, importantes procesos productivos, acontecimientos institucionales y, sobre todo, el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores.

“Conservar, proteger y divulgar este acervo contribuye a fortalecer la identidad empresarial, transmitir conocimientos a las nuevas generaciones y reconocer la labor de quienes han aportado al desarrollo energético del país.

Resaltó la importancia de cuidar esos legajos para que sirva de fuente documental en la elaboración de la historia de la empresa.

Leyanis Gallo Comas es licenciada en Gestión Sociocultural y realiza ahora su etapa de adiestramiento en la sección de Archivo de la Termoeléctrica.

Agregó que allí preservan fotos originales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de los movimientos de tierra y construcción de los bloques de tecnología checa, ya demolidos; y de las otras dos unidades, las tres y la cuatro, que aún hoy están en funcionamiento y son de procedencia japonesa.

“Tenemos también toda la información tecnológica de la planta, los planos de la construcción civil, además de una hemeroteca”.

El licenciado en Historia Jorge Abreu Junco, especialista en gestión documental, y la propia Leyanis han desarrollado un fuerte trabajo para concluir el índice de todas las publicaciones y los logros que ha obtenido la Central Termoeléctrica.

Además laboran en la digitalización de los materiales gráficos y escritos, mientras trabajan en un proyecto para convertir esa sección en un Centro de Información.