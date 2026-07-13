Banco Metropolitano informa fechas de pago a jubilados en julio

La Habana, 13 jul (ACN) El Banco Metropolitano comunicó hoy, a través de su perfil institucional en la red social Facebook, el cronograma de pago a jubilados y pensionados durante el mes de julio de 2026.

Según la entidad bancaria, el Grupo uno, integrado por los nacidos hasta 1947, recibirá el pago el 14 de julio; el Grupo dos, de 1948 a 1953, el 15 de julio; el Grupo tres, de 1954 a 1959, el 16 de julio; y el Grupo cuatro, a partir de 1960, el 17 de julio.

La institución aseguró que en cada sucursal se garantizará la atención priorizada a este segmento poblacional, con orientación y acompañamiento de los trabajadores para facilitar el proceso de cobro.

El Banco Metropolitano precisó que los jubilados y pensionados podrán acceder a sus pensiones tanto por caja como mediante cajeros automáticos, con prioridad durante toda la jornada de pago.