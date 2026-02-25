Avanza instalación de paneles solares en centros de Guantánamo 

Guantánamo, 25 feb (ACN) Guantánamo avanza en el fortalecimiento energético de sus instituciones de salud mediante la distribución e instalación de paneles solares, como parte de la estrategia nacional para impulsar el uso de fuentes renovables y enfrentar la escasez de combustible que afecta al país.

De acuerdo con el programa gubernamental, hasta la fecha se distribuyen 64 sistemas fotovoltaicos en igual número de centros de la provincia en esta primera etapa, los beneficios alcanzan a instituciones de salud, funerarias, unidades operativas y sucursales de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa).

La atención primaria y los servicios de asistencia social concentran la mayor parte de las entregas, con 46 centros priorizados, entre ellos 20 policlínicos, siete hogares maternos, 11 casas de abuelos, cinco hogares de ancianos y tres consultorios médicos en comunidades apartadas, como Paraguay (en el municipio de Guantánamo), Sabana (Imías) y Santa Catalina (Manuel Tames).

Hasta el momento, nueve de los diez municipios del territorio reciben el servicio en esta etapa, la capital provincial encabeza la lista con 12 centros beneficiados, seguida de El Salvador con seis, Baracoa, Maisí y Manuel Tames, con cinco cada uno; San Antonio del Sur y Yateras suman cuatro respectivamente; mientras que Imías y Niceto Pérez, reportan tres per cápita.

Con una potencia de 2.0 KWp cada uno, los sistemas fotovoltaicos garantizarán la continuidad de la atención médica, la protección de equipos esenciales y el respaldo a áreas sensibles como los cuerpos de guardia, lo que además permitirá reducir costos energéticos.

Las empresas Copextel y Empresa de Automatización Integral (CEDAI) ejecutan el montaje y la puesta en funcionamiento de estos equipos, que convierten la luz solar en energía limpia para asegurar servicios ininterrumpidos.

El programa contempla la instalación en total de 125 sistemas fotovoltaicos de similar potencia, lo cual extenderá los beneficios a otras instalaciones en sectores estratégicos.

En la provincia también se prioriza la instalación de paneles en viviendas de pacientes con enfermedades crónicas, como parte de una estrategia integral que busca llevar soluciones a los hogares más vulnerables.

Con estos avances, Guantánamo se suma al proceso de transformación del modelo energético nacional, que apuesta por la soberanía energética mediante fuentes renovables, las cuales garanticen mayor estabilidad y calidad en los servicios a pacientes y trabajadores del sector.