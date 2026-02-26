Avanza construcción de parque solar fotovoltaico Villa Victoria

Santiago de Cuba, 26 feb (ACN) La construcción del parque solar fotovoltaico Villa Victoria es una realidad en el santiaguero municipio de San Luis, como parte del impulso de la nación para el cambio de matriz energética con el uso de las fuentes renovables de energía.

Atravesamos una compleja situación económica y energética y las expectativas aumentan en relación con los desafíos que implica la construcción de estos emplazamientos en la localidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias, Bladimir Díaz Mora, Jefe del Proyectos para la construcción de parques solares en la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba.

Destacó que el parque solar fotovoltaico Villa Victoria es pequeño, con cinco megawatts (MW) de potencia y uno de acumulación; tiene algunas similitudes con el de Rafael Reyes, pero resulta un emplazamiento con inversión extranjera, un donativo chino.

Se avanzan en los trabajos constructivos y ya tenemos la cerca perimetral completa, con más de mil 500 pilarotes fundidos para la ubicación de las 348 mesas y también las bases donde se colocarán los inversores y acumuladores, refirió.

Las acciones son ejecutadas por fuerzas de la Unidad Constructora Militar, junto a la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 57, encargados del montaje de las mesas y paneles solares, mientras la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas labora con el Grupo Empresarial GEOCUBA en labores de la topografía del parque solar fotovoltaico, dijo el especialista.

Entre las bondades del parque solar está su contribución al ahorro de combustibles, por concepto de energía limpia, se ahorrarán más de ocho toneladas de petróleo aquí, añadió el ingeniero.

Según manifestó, su tecnología permite acumular carga lo que podría usarse en horario nocturno y como soporte del emplazamiento del Rafael Reyes ya sincronizado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Los apagones y sus consecuencias negativas en los consumidores, hablan de la urgencia de eliminar las afectaciones al servicio eléctrico, a partir de incrementar la capacidad de generación en el país y a su vez lograr mayor eficiencia energética.

En tal sentido Villa Victoria marca el camino hacia la sostenibilidad energética en San Luis y Santiago de Cuba con la mirada puesta en el sol, al que nadie puede bloquear.