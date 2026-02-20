Autorizan apoyo de medios eléctricos al transporte en Holguín

Holguín, 20 feb (ACN) La Dirección Provincial de Transporte en Holguín autorizó la emisión de permisos especiales temporales a propietarios de medios eléctricos, como triciclos y motorinas, con el fin de apoyar la movilidad de personas ante la compleja situación energética que atraviesa el país.

Juan Carlos Sarmiento Rodríguez, subdirector de la entidad, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la medida, respaldada por el Ministerio de Transporte y las máximas autoridades territoriales, surge como alternativa para mitigar las afectaciones del sector provocadas por el déficit de combustible, resultado del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

La disposición permitirá a los conductores trabajar de manera legal desde la red de piqueras del sistema provincial, incluidos quienes no poseían Licencia de Operación por no figurar como propietarios legales de sus vehículos, con una tarifa pública de 50 pesos cubanos por pasajero.

Para acceder a la documentación, los interesados deberán abonar una cuota de 500 pesos mensuales al presupuesto municipal, además de contar con la revisión técnica actualizada y la licencia de conducción vigente en dependencia del tipo de medio, tal como establece la Ley 109 del Código de Vialidad y Tránsito.

El directivo precisó que, para organizar el proceso, desde las demarcaciones realizan levantamientos y registros de los vehículos, con el fin de garantizar mayor control ante incidentes y accidentes, mientras las direcciones locales de la esfera son las encargadas del otorgamiento.7

Durante un periodo de tres meses, los beneficiarios podrán circular con un permiso provisional mientras completan los trámites definitivos, que incluyen la apertura de una cuenta bancaria fiscal y la formalización de sus obligaciones como Trabajadores por Cuenta Propia, de manera que aseguran la continuidad del servicio.

Sarmiento Rodríguez agregó que este procedimiento se ampara en la Resolución 140 del Ministro del sector, la cual reconoce la declaración de propiedad como documento válido para gestionar licencias, lo que facilita la incorporación legal de los transportistas al sector no estatal.

El programa ya se encuentra en curso en todo el territorio nororiental y pretende asegurar mayor orden y seguridad en la movilidad de pasajeros, al tiempo que brinda respaldo jurídico a quienes contribuyen al traslado de la población.