Audiencia Pública Parlamentaria saludará 50 años del Poder Popular

ACN | Tomada de la cuenta en X de @AsambleaCuba

La Habana, 24 feb (ACN) Como inicio del programa de actividades por los 50 años del sistema del Poder Popular en Cuba, se celebrará hoy una Audiencia Pública Parlamentaria, en homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al pueblo cubano.

Según dio a conocer el legislativo cubano en la red social X, la audiencia "50 Años del Poder Popular en Cuba" saluda importantes acontecimientos ocurridos el día 24 de febrero, una "fecha sagrada en la historia de la patria".

Hoy Audiencia Pública Parlamentaria «50 Años del #PoderPopular en #Cuba🇨🇺»; un homenaje al principal artífice del sistema del Poder Popular en nuestro país: el Comandante en Jefe Fidel Castro, en el Año del Centenario de su Natalicio; y a su protagonista: el heroico pueblo cubano pic.twitter.com/XTXCMObWgv — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) February 24, 2026

Esteban Lazo, presidente del Parlamento, recordó que en 1895 reiniciaban las luchas por la independencia, con el comienzo de la Guerra Necesaria; fruto del esfuerzo conmovedor de José Martí y su Partido Revolucionario Cubano.

Destacó que el 24 de febrero, en 1958, nació Radio Rebelde: emisora de la Revolución Cubana, fundada por Ernesto Che Guevara en Altos de Conrado, en la Sierra Maestra.

Lazo Hernández también resaltó "como un acontecimiento de inmensa satisfacción revolucionaria y humana, expresión de continuidad histórica"; la proclama de la Constitución de la República de Cuba de 1976, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Cada una de estas razones históricas nos convidan a celebrar hoy la Audiencia Pública Parlamentaria "50 Años del Poder Popular en Cuba", señaló.

El legislativo subrayó que es un "homenaje al principal artífice del sistema del Poder Popular en nuestro país: el Comandante en Jefe Fidel Castro, en el Año del Centenario de su Natalicio; y a su protagonista: el heroico pueblo cubano".

La audiencia está convocada por la Comisión Parlamentaria de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, y en ella Audiencia Pública Parlamentaria se efectuará un recorrido histórico por este medio siglo del sistema del Poder Popular en la nación, con la participación de delegados, presidentes de consejos populares y jóvenes de la capital.