Asistió Díaz-Canel a presentación de Obras Escogidas de Raúl en Palacio

ACN | Foto tomada del perfil en X de la Presidencia

La Habana, 24 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, acompañó hoy a un centenar de jóvenes en el Palacio de la Revolución durante la presentación de las Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La Presidencia destacó en la red social X que la presentación se realizó en un día histórico para Cuba, el 24 de febrero, fecha que marca el reinicio de las luchas por la independencia nacional, y publicó imágenes de la actividad.

🇨🇺| Junto a cien jóvenes, el Presidente @DiazCanelB asistió a la presentación en el Palacio de la Revolución de las Obras Escogidas del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en un día histórico para #Cuba: 24 de febrero, reinicio de las luchas por la independencia de la nación. pic.twitter.com/6WIlsViMiw — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 24, 2026

También estuvieron presentes Manuel Marrero, Primer Ministro cubano; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Meyvis Estévez, secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otros.

La colección, integrada por nueve tomos y unas cinco mil páginas, compila más de 500 documentos fruto de un trabajo sostenido durante cuatro años, que reflejan la trayectoria política y humana de Raúl Castro Ruz.

El historiador y vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, Elier Ramírez, calificó los volúmenes como brújula ética y arsenal de ideas para enfrentar el momento complejo que vive el país.

Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, indicó que los textos permiten comprender de manera renovada el liderazgo de Raúl, distinto al del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, pero en plena continuidad, y subrayó que el prólogo fue escrito por Díaz-Canel.

Prieto recordó las palabras del mandatario en ese prólogo, donde expresó que constituye un privilegio tener a Raúl como guía, y señaló que las páginas recogen setenta años de una vida ejemplar y heroica, guía de comportamiento ético en la acción revolucionaria.

Morales Ojeda manifestó en sus redes sociales la relevancia de la presentación de las Obras Escogidas, calificándolas como un acontecimiento de lujo para la historia de Cuba.

La versión digital de las Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz está disponible en el sitio web de la Presidencia de Cuba.