Asiste presidente cubano a conferencia de Ignacio Ramonet

La Habana, 15 oct (ACN) Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, se presenta la Conferencia Magistral "Información y manipulación mediática: la izquierda frente a los desafíos de la Superinteligencia Artificial Cuántica" a cargo del destacado periodista y catedrático francoespañol Ignacio Ramonet.

La ponencia tiene lugar en la primera jornada del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierdas dedicado en esta ocasión al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en ocasión de las actividades en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

La Habana se erige de esta manera sede de un importante y necesario evento de pensamiento y acción revolucionaria, convocado por la Revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del PCC, con la participación de más de un centenar de invitados de más de 30 países.

El cónclave es coauspiciado, además de por su sede, por la Casa de las Américas, el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y la Internacional Antifascista.

La cita supone una oportunidad para fomentar el diálogo y la colaboración entre los medios de izquierda de todo el mundo, crear estrategias colectivas para abordar temas contemporáneos críticos como el neofascismo, las guerras de pensamiento y la lucha contra la colonización cultural.