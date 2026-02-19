Aseguran atención a niños con necesidades especiales en Holguín

Holguín, 19 feb (ACN) La atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales mantiene su funcionamiento en las 26 instituciones escolares de la provincia de Holguín, en medio de la situación excepcional que atraviesa el país.

En el actual contexto, agravado por el bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, la educación Especial desarrolla sus actividades en todas las modalidades, que acogen a más de mil 500 alumnos, informó a la ACN Yudelkis Rivera Olivares, jefa del departamento en la Dirección General del sector.

La directiva precisó que continúa la atención ambulatoria a 196 estudiantes con enfermedades crónicas o discapacidades físico-motoras, mientras tres aulas hospitalarias en el Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja garantizan la docencia a la población infantil con largas estadías médicas.

Para adaptarse a las limitaciones energéticas, las escuelas reajustaron los proyectos educativos institucionales en coordinación con familias y comunidades, con el propósito de culminar el calendario académico 2025-2026 cumpliendo los objetivos trazados en cada modalidad.

Dentro de las acciones generales implementadas figuran la extensión de horarios de entrada escolar, cambios en las actividades complementarias para prolongar procesos como la formación laboral y la realización de acciones vinculadas al movimiento de Olimpiadas Especiales.

Rivera Olivares añadió que prosiguen las labores de apoyo psicopedagógico y logopédico, el trabajo de los centros de diagnóstico y orientación familiar y se fortalecen los vínculos con instructores de arte, agentes y entidades comunitarias para acercar servicios educativos a todos los contextos.

Además permanecen abiertos los cuatro hogares de niños sin amparo parental y el Centro Especializado en Servicios Educacionales, donde se brinda atención integral a nueve menores internos, así como, mediante maestros de apoyo, se acompaña a 15 estudiantes de duodécimo grado que aspiran a ingresar a la universidad.

La jefa de departamento agregó que la enseñanza en el territorio mantiene su compromiso político y social, sostenido por la cooperación con organismos estudiantiles y de masas, la superación constante de los docentes y el énfasis en la formación a través del trabajo científico-metodológico.

A 64 años de fundada, la educación Especial en Cuba ofrece amplia cobertura para escolares con necesidades educativas particulares, asociadas o no a una discapacidad, que incluyen dificultades sensoriales e intelectuales, retraso en el desarrollo psíquico, trastornos de la conducta y del espectro autista.