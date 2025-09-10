Aplican medidas en Ciego de Ávila ante desconexión del SEN 

Ciego de Ávila, 10 sep (ACN) Ante la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la mañana de hoy, en la provincia de Ciego de Ávila las autoridades aplican medidas para mitigar su impacto en la población y propiciar el restablecimiento de la generación.

Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia, desde su perfil en la red social Facebook informó que desde los primeros momentos él junto a Alfre Menéndez Pérez, gobernador, asistieron al despacho provincial de cargas para seguir de primera mano los protocolos establecidos en estos casos.

Entre las medidas establecidas para esta etapa el líder partidista señaló que todas las entidades estatales del Comercio y la Gastronomía, junto a otras, se alistan para la elaboración de comida para la venta a la población en los barrios.

Además, se movilizan los carros cisternas para el abasto de agua y se garantiza la vitalidad con grupos de generación en centros de salud y otros de importancia vital.

Añadió Gómez Casanova que se trabaja en la puesta en marcha de la generación en islas para el restablecimiento progresivo del SEN, incluyendo por primera vez en estos casos los parques solares.

Durante esta contingencia los medios de comunicación provinciales continuarán informando al pueblo de manera permanente las principales medidas.

Según una información de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) a las 9:14 am de hoy ocurrió la caída del SEN tras la salida imprevista de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.