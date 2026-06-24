Analizará Consejo de Ministros transformaciones económicas y sociales

La Habana, 24 jun (ACN) El Consejo de Ministros de Cuba analizará hoy las transformaciones económicas y sociales aprobadas, que posteriormente se publicarán de manera íntegra.

Así lo informó el Primer Ministro, Manuel Marrero, y aseguró que estas transformaciones constituyen una respuesta audaz y soberana, como resultado del proceso de actualización y perfeccionamiento del Modelo Económico Cubano, emprendido en 2011 y profundizado a partir del año 2021.

En X, el jefe de Gobierno subrayó además que las disposiciones han sido enriquecidas con las consideraciones del Buró Político, y las intervenciones realizadas en el Pleno del Partido y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Este jueves, el Parlamento cubano analizó y aprobó el documento, estructurado en 23 ejes y 176 transformaciones de impacto estratégico.

Al presentarlo, el premier cubano señaló que ante uno de los momentos más complejos del país en su historia, las transformaciones abren todas las puertas para que la economía crezca, pero protegerán a las personas vulnerables en el país, preservan la soberanía de la nación y la autodeterminación de los cubanos a decidir su destino.