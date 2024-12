Analizan funcionamiento del Programa del Médico de la Familia

La Habana, 16 dic (ACN) El cumplimiento de las medidas para el perfeccionamiento del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia fue analizado hoy en la primera jornada de la Comisión de Trabajo Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cual transita por su aniversario 40 de creado por el Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, como base del sistema de atención primaria en el país.

La doctora Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte resaltó el arduo trabajo del personal de salud ante las contingencias electroenergéticas, los huracanes Óscar y Rafael y los sismos ocurridos en Oriente, quienes mantuvieron la vitalidad de los servicios médicos.

Tras recorridos de los diputados por 15 provincias, 39 municipios y 98 instituciones y el contacto con más de dos mil pobladores, se evidenciaron problemáticas como la falta de cobertura médica en los consultorios del país, no está cubierta la plantilla de cuadros en la atención primaria y los jefes de grupos básicos están incompletos, en su lugar se certifican a especialistas médicos generales integrales para asumir está función, lo que dificulta la asistencia a los pobladores, expresó la diputada.

Mencionó inestabilidad en la transportación de los profesores y especialistas no básicos a zonas del Plan Turquino y de difícil acceso y deficiencias en el estado constructivo de los consultorios, incluidos en los planes de mantenimiento pero no resulta suficientes, deterioro del mobiliario clínico y no clínico, lo cual repercute en el cumplimiento de la planificación de consultas y visitas a terrenos.

Los consultorios que no tenían médicos ni enfermeras fueron reorganizados, pero muchas veces la población desconoce a dónde debe dirigirse para la atención, dijo Luna Morales.

Destacó avances en el trabajo con estudiantes de tercer año, residentes en la especialidad de Medicina Familiar, quienes aumen responsabilidades en consultorios médicos y policlínicos, bien diseñados, acciones de capacitación a directores y jefes de grupos de trabajo en el nivel primario, y la ejecución de tres mil proyectos de investigación para mejorar los indicadores de salud en las comunidades.

Julio Amel Verdecia, diputado por la provincia Holguin, manifestó el fortalecimiento de las ferias por la salud y la proyección comunitaria para la atención en zonas rurales y barrios vulnerables y la realización por primera vez del Simposio Nacional de Enfermería Comunitaria Rural, necesario para actualizar protocolos de actuación y contribuir a la superación profesional del sector.

Los miembros de la Comisión Salud y Deporte se pronunciaron a favor de una correcta implementación del pago por resultados, por el esfuerzo que realiza el personal de salud en condiciones difíciles, con déficit de recursos ocasionado por el recrudecimiento de las medidas coecirtivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

En las conclusiones de la reunión, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud, llamó a defender el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, por ser una obra genuina de la Revolución Cubana, y llamó a respaldar desde el presupuesto de cada localidad la gestión de este nivel primario.

Exhortó a la búsqueda de alternativas para garantizar el correcto funcionamiento de este programa, que enfrenta desafíos sanitarios como los brotes de Dengue y Oropouche, y la asistencia a los adultos mayores, pues el 35 por ciento de la población cubana está envejecida.

Reafirmó el compromiso de los trabajadores con la salud de la población, con mucha entrega, amor y sensibilidad.

La atención primaria de salud cuenta con 451 policlínicos y 11 mil 458 consultorios médicos, de ellos, 11 mil 222 ubicados en la comunidad, 168 en centros educacionales, 67 en universidades, 91 en centros de trabajo y otras instituciones.