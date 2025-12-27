Agricultura urbana, pilar en los sistemas alimentarios locales (+ Fotos)

Pinar del Río, 27 dic (ACN) A 38 años de su creación, el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar sigue siendo un aporte fundamental en Cuba para la transformación de los sistemas alimentarios locales sostenibles, con el apoyo de los diferentes actores de los territorios.

Idea esa expresada por Elizabeth Peña, directora nacional de la agricultura urbana, suburbana y familiar, durante el acto nacional en Pinar del Río por el aniversario de la fundación, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, del movimiento de organopónicos que dio lugar posteriormente a ese programa.

Lea también: Preside Tapia Fonseca acto por aniversario de agricultura urbana

Se trata de una iniciativa que se articula con todos los programas productivos del Ministerio de la Agricultura, destacó en la celebración presidida por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, y en la cual se envió un reconocimiento a Raúl por su constante impulso.

Refirió Peña que hoy se dedican 20 metros cuadrados por habitante en la Isla a la producción de hortalizas y condimentos frescos; en tanto existen unos cuatro mil organopónicos y más de un millón 290 mil familias producen alimentos en sus patios y parcelas.

En medio de la actual crisis, del recrudecimiento del bloqueo y la afectación a los grandes polos productivos, la agricultura urbana ha paliado un poco el déficit de recursos, pues utiliza aquellos que somos capaces de producir en el lugar, destacó.

Productores y provincias destacados fueron reconocidos en el acto en el que Tapia Fonseca leyó un mensaje de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, donde felicitó a todos los trabajadores del movimiento.

Pese a las duras y difíciles situaciones enfrentadas durante el año, la agricultura urbana, suburbana y familiar ha realizado un meritorio quehacer, cumpliendo los indicadores y objetivos propuestos, apunta el texto.

Nuestro reconocimiento a los productores y familias que, con su dedicación, esfuerzo, aplicando el extensionismo agrario y la agroecología, han dado un importante apoyo a la producción de alimentos en un complejo escenario marcado por los problemas energéticos y el impacto de fenómenos climáticos, agrega.

Acompañado por las máximas autoridades de la provincia; Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños; e Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, Tapia Fonseca visitó dos organopónicos de la ciudad pinareña que han sido beneficiados con sistemas solares fotovoltaicos y tecnología para sus minindustrias gracias a proyectos de colaboración internacional.

También llegó a dos puntos del populoso consejo popular Hermanos Cruz, como parte de la feria agropecuaria por fin de año, donde intercambió con pobladores, productores y representantes de cooperativas.