Preside Tapia Fonseca acto por aniversario de agricultura urbana

Pinar del Río, 27 dic (ACN) Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, preside hoy el acto nacional por el aniversario 38 del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar que tiene por sede a la provincia de Pinar del Río.

Ese movimiento ha demostrado su importancia en Cuba por tratarse de cultivos de ciclo corto y de gran valor nutricional, y la población apuesta por el consumo de vegetales y hortalizas.

Acompañado por las máximas autoridades del territorio; Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños; e Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, temprano en la mañana visitó varios organopónicos de la ciudad pinareña que se han beneficiado con sistemas solares fotovoltaicos para el riego y tecnología para sus minindustrias, gracias a proyectos de colaboración internacional.

Tras la devastación provocada a la agricultura por el huracán Ian, en septiembre de 2022, fueron los organopónicos, parcelas y patios familiares los que reiniciaron la producción de alimentos a los pocos días del paso de ese evento.

El programa, iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, constituye un movimiento que vincula a gran cantidad de personas en los municipios para llevar adelante las producciones que se ofertan a la población.